Бузова, раздвинув ноги, показала голый «сигнальный холм»

Ольга Бузова улетела в Кейптаунт, где разместилась в роскошном люксе гостиницы с панорамными окнами. Изюминка номера – ванна, стоящая как раз рядом с ними и без занавесок.

Ведущая тут же поспешила понежиться в пенной водичке, не забыв показать публике, как она это делает. После отдыха Бузова отправилась в поместье Graff, где впервые побывала на винограднике.

На этом звезда не успокоилась и поднялась прямо в платье с секси-разрезами на вершину, поделившись с фолловерами кадром оттуда.

«Сигнальный холм. Раньше тут стояли пушки, которые оповещали жителей о прибытии кораблей. А сейчас это красивая смотровая площадка», — подписала Ольга Бузова фото.

Холм был на фото совершенно голым, без деревьев и строений.

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