«Как это теперь развидеть?»: Собчак показала крупным планом свои сосочки, и они отнюдь не вкусовые

Константин Богомолов и Ксения Собчак улетели в отпуск в Аргентину. Здесь они решили слегка соригинальничать и отправились не на пляж, а на необитаемый остров, где фактически можно встретить одних пингвинов.

В итоге поездка, мягко говоря, не удалась. Ксения Собчак ни капли не впечатлилась экзотическими птицами, обозвав их «жирными чайками». Да к тому же продрогла до мозга костей. Ситуацию осложнял тот факт, что ни одного строения на острове не оказалось, поэтому им пришлось просто стоять, мерзнуть и ждать, когда за ними наконец-то приедет катер.

Эта поездка произвела глубокое впечатление на Ксению Собчак, которая после написала в личном блоге: «В холоде хорошо, а в тепле лучше. Но в Москву все равно скоро надо».

Однако подписчики Ксении впечатлились совсем другим — снимком, которым она проиллюстрировала свою мысль. На нем ведущая предстала в облегающей майке без лифчика, через ткань которого весьма очевидно проступали прелести эпатажной блондинки.

«По фото не понятно, что в тепле», «Секси Ксения», «Фото как для журнала! Восхищаюсь», «А сосочки что-то точат. И что бы это значило?», «Как это теперь развидеть?» — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!