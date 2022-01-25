«Выворачивается грязное белье»: вдова Градского прервала молчание после смерти мужа и нападения на нее

Марина Коташенко впервые после смерти мужа выступила публично, призвав всех с уважением относиться к памяти Александра Градского.

Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые вышла на связь с прессой. Заговорить Марину Коташенко открыто заставил скандал, который разразился после нападения на нее и похищения ста миллионов рублей.

Люди из окружения Александра Градского начали выносить на всеобщее обсуждение неприглядные факты из личной жизни мэтра.

Марина Коташенко сделала попытку остановить безумие и попросила всех с уважением относиться к памяти Александра Градского.

«У всех нас, его близких людей, вызывает досаду, недоразумение и горечь то, что имя Александра Борисовича все чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное белье — все это отбрасывает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры», — отметила Марина Коташенко.

Она также дала понять, что вопросы, касающиеся наследства, будут решены мирно.

«Поверьте, вопросы наследства сейчас решаются спокойно и профессионально, как положено по закону. Никто не будет обижен, никто никого не собирается обделять. Давайте будем благодарны Александру Борисовичу Градскому за его творчество — и давайте будем добрее друг к другу. У каждого в жизни свои испытания, мы должны проходить их достойно. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает в это трудное для всех нас время. Марина Градская», — цитирует вдову Градского издание «Московский комсомолец».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.