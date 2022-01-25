Кофеек, вкусняшки и лучики солнца: Авербух устроил для Арзамасовой романтический ужин на побережье

Счастливая пара фигуриста и актрисы улетела в Дубай, чтобы насладиться обществом друг друга.

Что говорить, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова на славу потрудились за последние полгода. Олимпийский чемпион организовывал по всей стране ледовые шоу, включая такой масштабный проект, как «Ледниковый период» на Первом.

А актриса успевала не только ухаживать за малышом, который родился в августе, но и гастролировать, выступать в театре, сниматься в кино.

Звездная чета явно заслужила этот отдых! Сейчас знаменитости отдыхают в Дубае, радуясь умиротворению и обществу друг друга.

Фигурист в курортной атмосфере устроил для своей возлюбленной романтический ужин на берегу Персидского залива. Вкусный кофе, аппетитные закуски, теплые лучи солнца и любовь сделали этот вечер незабываемым для Елизаветы Арзамасовой.

Артистка с восторгом поделилась видео этого милого пикника в социальных сетях.

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