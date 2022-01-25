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«Благодарю жизнь за Алису»: Алена Ашмарина подловила дочку во время разговора с ее папой Ильей Григоренко

Экс-участник «Дома-2» Илья Григоренко вышел на связь с ребенком и бывшей возлюбленной после скандального интервью на телевидении.

«Благодарю жизнь за Алису»: Алена Ашмарина подловила дочку во время разговора с ее папой Ильей Григоренко
Алена Ашмарина. Фото: instagram.com/ashmy.world/

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина поделилась в сторис микроблога кадрами, на которых запечатлела разговор по видеосвязи.

Экс-избранник Алены Ашмариной Илья Григоренко выразил желание пообщаться с дочкой, трехлетней Алисой. Алена никогда не препятствовала общению девочки с папой и дала малышке в руки телефон.

Крошка отвечала на вопросы родителя и задавала ему свои.

«Много вопросов. Ничего вообще не хочу комментировать. Благодарю жизнь за Алису», — подписала кадры Алена Ашмарина.

Экс-участницу «Дома-2» очень задело участие экс-избранника Ильи Григоренко в ток-шоу Первого канала «На самом деле». Григоренко на всю страну рассказал, что сейчас бомжует и просит милостыню.

На самом же деле, судя по видеосвязи, он работает на какой-то ферме в сельской местности. Как сказал Илья Григоренко, ему захотелось скрыться от городской суеты.

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