«Рекомендую их купить!»: как выглядят хитовые мюли сезона, которые Рогов назвал «тапками-уродами»

Сейчас их можно приобрести в масс-маркете всего за 1599 рублей.

Александр Рогов совершил модный набег на магазины одежды сегмента масс-маркета во время работы над своим проектом YouTube Rogov live. И нашел там немало интересных вещей за приемлемую стоимость.

К примеру, ведущему удалось обнаружить на полках юбку из лакированной кожи всего за 999 рублей, как у Yves Saint Laurent. По словам ведущего, ее качество ничем не уступает брендовой вещи.

И практически в исступление пришел стилист, увидев лохматые меховые мюли в одном из отделов супермаркета.

«Обожаю! Вот вы уродины! Я рекомендую их купить! Если вам нравится ирония, то такие тапки-уроды вам просто необходимы!» — заявил Рогов.

Александр Рогов предложил замиксовать тапки-уроды с джинсами и серым лонгсливом или платьем в стиле Gucci — женственным, романтичным, в цветочек. И обязательно с носками, как у деда.

Стоили такие мюли до распродажи 4500 рублей, а теперь их можно купить за 1599 рублей.

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