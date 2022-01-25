«Сила любви»: дочь Климовой и Месхи в рубашке с анималистическим принтом и сапогах-дутышах застыла в причудливой позе

Актерская пара Екатерина Климова и Гела Месхи уже давно в разводе. Звезды продолжают поддерживать отношения, поскольку они родители очаровательной малышки Беллы.
Несмотря на то, что после развода Белла осталась жить с мамой, папа шестилетней девочки принимает активное участие в ее воспитании.
Гела Месхи часто видится с дочкой. В качестве доказательства его теплых отношений с наследницей Гела Месхи публикует в Сети снимки Беллы.
На этот раз он поделился кадром, на котором Белла предстала в рубашке с анималистическим принтом, лосинах и сапогах-дутышах. Крошка застыла в причудливой позе, демонстрируя, что она сильна.
«Сила любви», — подписал кадр Гела Месхи.
Подписчики актера тут же отозвались на публикацию. По их мнению, Белла очень похожа на свою маму Екатерину Климову. Поклонники полагают, что Белла тоже станет актрисой, как и ее родители.
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