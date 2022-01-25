«Я не одна»: Ксения Бородина рассказала, что не столкнулась с одиночеством после развода

Ксения Бородина рассказала, что не столкнулась с одиночеством после развода. Телеведущая призналась, что считает самой большой ошибкой сохранять несчастливый брак. На вопрос поклонников — каково быть одной с двумя детьми — Ксения ответила, что никогда не чувствовала себя одиноко.

«Я не одна, у меня двое замечательных детей. Одинокой я себя не чувствовала никогда. Это главная ошибка женщин, которые держатся за брак (будучи в нем несчастными), думая, что потом будут никому не нужны. Это не так!» — поделилась Бородина в своем Instagram.

Ксения Бородина и Курбан Омаров разошлись летом прошлого года. Их общая дочь Теона осталась жить с мамой. Также у Ксении есть старшая дочь Маруся, которую она родила в первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым.

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