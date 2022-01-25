«Тачка офигенская!»: Королева с модной прической «розетки» верхом на багажнике устроила покатушки по Майами

Наташа Королева в сопровождении мужа Сергея Глушко (Тарзан) улетела на отдых в Майами к своей маме Людмиле Порывай. Здесь певица устроила себе веселье в виде веселых покатушек на красном спортивном кабриолете, который звезда взяла напрокат.

Как все происходило, Наташа Королева показала в личном блоге, выставив в Сеть энергичное видео.

«Мы взяли тачку на прокачку. Могу сказать, что тачка офигенская! Но в двухместном автомобиле всегда не хватает третьего сидения! Поэтому мне достался багажник!» — заявила артистка.

Она смело уселась сзади на капот и с радостными криками проехала по улицам солнечного города.

Многие фолловеры заметили, что их любимица выглядит молодо, возможно, благодаря модной прическе «розетки».

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