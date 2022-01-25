«Оля и Саша Беловы»: звезды сериала «Бригада» Екатерина Гусева и Сергей Безруков вместе провели вечер

Актерский дуэт Екатерины Гусевой и Сергея Безрукова воссоединился на сцене.

Известный актер и режиссер Сергей Безруков поделился в микроблоге видео, на котором предстал со своей коллегой и партнершей по сериалу «Бригада» Екатериной Гусевой.

В эти дни культовая картина отмечает 20-летие своего выхода на телеэкраны.

«Дорогие друзья, 20 лет с выхода «Бригады». Оля и Саша Беловы. Всем поклонникам привет!» Э сказал в кадре Сергей Безруков.

Актеры, которые сыграли супругов в сериале «Бригада», воссоединились на сцене на вечере, посвященном памяти Владимира Высоцкого. Оба исполнили на нем песни Владимира Семеновича.

«Бригада». Оля и Саша! Помните? С юбилеем фильма, 20 лет… Как вчера. Встретились на премии Владимира Высоцкого «Своя колея», — написал под видео Сергей Безруков.

Подписчики сделали творческой паре комплименты, заявив, что за эти годы они практически не изменились.

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