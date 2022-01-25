«Мы не пытаемся делать искусство, но нам весело!»: продюсер Дани Милохина рассказал о заработках тиктокеров

Ярослав Андреев поделился, сколько можно заработать в соцсети.

Продюсер Дани Милохина рассказал о заработках тиктокеров. Ярослав Андреев признался, что большая часть доходов идет от рекламы. Себе продюсер скромно забирает меньше половины.

«В месяц они зарабатывают от сотен тысяч до миллиона рублей. И даже больше может быть. В идеале на личном аккаунте за эти деньги они должны выпускать по 5 роликов в день. Хотя бы 1 ролик в день в «ТикТоке». Это рекомендации», — поделился продюсер в шоу на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!».

Самый популярный из подопечных Андреева — Даня Милохин. По мнению продюсера, секрет успеха тиктокера очень прост: он просто умеет веселиться.

«Почему у нас получилось? Мы хотим веселиться, кайфовать и получать удовольствие от жизни. Чего не умеет поколение советских людей. У них есть «партия сказала — мы сделали». Мы не пытаемся делать музыку или искусство, но нам весело!» — рассуждает Андреев.

Ярослав Андреев был первым, кто создал «ТикТок-дом». Продюсер собрал под одной крышей талантливых тиктокеров, которые живут и работают вместе, а вместе с тем — сколачивают состояния.

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