«И создал бог женщину!»: мама Анастасии Костенко прикрылась пальмовой ветвью, позируя в купальнике

Экс-футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов на этот раз отвез на Мальдивы внушительную компанию из семи человек.
Вместе с ним, его женой Анастасией Костенко и тремя детьми пары на отдых отправились мама и теща.
Взрослые дамы занимались внуками и находили время для себя. В микроблоге мамы Анастасии Костенко Виктории появилось несколько новых фото в купальниках и бикини.
На финальном с отдыха снимке Виктория предстала в бежевом бикини, прикрыв пышные телеса пальмовыми ветвями.
«И создал бог женщину! И шепнул на ушко: «Не руби с плеча, пили медленно», — подписала Виктория смелый кадр.
У мамы модели Анастасии Костенко уже немало своих поклонников в Сети. Они тут же сделали Виктории комплименты.
«Какое красивое фото, и вы, Виктория, как всегда прекрасны! Обожаю вашу улыбку!», «Ну, какова красота», «Наяда!» — высказались в Сети.
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