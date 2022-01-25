«И создал бог женщину!»: мама Анастасии Костенко прикрылась пальмовой ветвью, позируя в купальнике

Родительница модели Анастасии Костенко вместе с дочкой, зятем и внуками отдохнула на Мальдивах.

Экс-футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов на этот раз отвез на Мальдивы внушительную компанию из семи человек.

Вместе с ним, его женой Анастасией Костенко и тремя детьми пары на отдых отправились мама и теща.

Взрослые дамы занимались внуками и находили время для себя. В микроблоге мамы Анастасии Костенко Виктории появилось несколько новых фото в купальниках и бикини.

На финальном с отдыха снимке Виктория предстала в бежевом бикини, прикрыв пышные телеса пальмовыми ветвями.

«И создал бог женщину! И шепнул на ушко: «Не руби с плеча, пили медленно», — подписала Виктория смелый кадр.

У мамы модели Анастасии Костенко уже немало своих поклонников в Сети. Они тут же сделали Виктории комплименты.

«Какое красивое фото, и вы, Виктория, как всегда прекрасны! Обожаю вашу улыбку!», «Ну, какова красота», «Наяда!» — высказались в Сети.

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