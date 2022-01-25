«Я хотела бы близнецов»: Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой

Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой. Об этом теледива сама сообщила на американском дневном шоу. Материнство для звезды нулевых сейчас приоритетная тема.

«Я не могу дождаться. Это определенно один из моих главных приоритетов. Сначала я хотела бы близнецов. Или я не знаю, это трудно сказать. Я всегда мечтала о том, чтобы у меня был старший брат, потому что он бы мог защитить меня в школе. Так что, может быть, сначала мальчика», — рассказала Пэрис на шоу E! Daily Pop.

11 ноября 40-летняя Пэрис Хилтон вышла замуж за предпринимателя Картера Рэума, с которым она встречалась два года. Пара организовала грандиозную свадьбу, где Пэрис сменила четыре платья от кутюр.

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