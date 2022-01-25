На руках у папы: сын Инны Маликовой поделился редким фото с дочкой Мирославой, которую скрывает

Сын певицы Инны Маликовой и племянник и тезка известного музыканта Дмитрия Маликова поделился в микроблоге нежным фото.

Дмитрий Маликов держит на руках свою дочку Мирославу, а та обхватила его руками за шею.

Девочка облачена в розовый костюмчик с отложным воротничком. Как и папа с бабушкой, она блондинка. Светлые волосы Мирославы собраны на затылке в хвостик.

Подобное фото — большая редкость. Семейство Маликовых предпочитает не показывать крошку Милану поклонникам. Вот и на этот раз девочку развернули спиной к камере.

Напомним, внучка Инны Маликовой родилась в конце 2018 года, малышке уже три годика.

Звездное семейство долго скрывало факт появления наследницы и даже поначалу отрицало его. Сыну Инны Маликовой на момент рождения было всего 19 лет, а его избраннице Анастасии Толстой — 23 года.

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