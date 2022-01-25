«Копилка что надо!»: пополневшая Тодоренко сочно отклячила нижнюю мякоть в стрингах, позируя у безбрежного океана

Регина Тодоренко улетела отдыхать в Мексику, оставив в холодной Москве мужа Влада Топалова и сына Майкла. Здесь, на живописных пляжах, у ведущей появилась возможность показать свою изменившуюся внешность.

Из хрупкой стройняшки звезда неожиданно превратилась в аппетитную даму с достоинством, как у Ким. Его-то она и решила продемонстрировать публике в личном блоге крупным планом. Правда, надпись под фото говорила о том, что сие аппетитное зрелище предназначено вовсе не фолловерам, а любимому мужчине.

«Привет мужу», — обозначилась под секси-снимком Регина Тодоренко.

«А в личку нет мужу?», «Вау! Очень красиво!», «А что, звезды не люди? Она любит себя такой. И это дорогого стоит», «А вот интересно, мужу нравится, что его жена выставила свой зад на всеобщее обозрение? Или гордится этим?», «Так мужу и надо отправлять, сюда зачем это выставлять?», «С попой Самойловой не сравнится», «Натуральная, без фотошопа! Мало кто из известностей отважится так», «Регина, а целлюлит-то присутствует?», «Копилка что надо!», «Вот это орех», — с готовностью откликнулись на пост подписчики Регины Тодоренко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!