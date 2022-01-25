«Лифчик так и не научилась носить!»: Бузова на винограднике в поместье Graff потрясла своими «вишенками»

Ольга Бузова побывала в одной из самых роскошных винных усадеб в ЮАР — в поместье Graff. Звезда, которая повидала многое, в восторге от местного шика: начиная от изысканного меню в ресторане и заканчивая ювелирными украшениями, которые продаются тут же.

Ну и, само собой, Ольга Бузова поспешила отметиться на винограднике.

«Мое первое посещение виноградников состоялось не во Франции, а тут. Но это даже к лучшему… По Франции я еще попутешествую», — написала ведущая в личном блоге.

На экскурсию артистка пришла в летящем платье в пол леопардовой расцветки. Уже по традиции Бузова обошлась без такой деликатной детали гардероба, как бюстгальтер, что стало особенно заметно, когда Оля стала кружиться между кустов.

«Лифчик так и не научилась носить!», «Олечка, так красиво!», «Отдыхай, Олечка, рады за тебя», — написали в комментариях фолловеры.

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