«В 25 я выглядела хуже, чем сейчас»: 40-летняя Инна Воловичева из «Дома-2» показала стройную фигуру в черном боди

Экс-участница реалити-шоу Инна Воловичева гордится тем, что смогла расстаться с лишним весом.

Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева в ранней молодости была девушкой с невероятно пышными формами.

Она даже писала заметки о личной жизни, назвав их «Дневником жирной женщины».

Но Инна, которой уже исполнилось 40 лет, сумела найти для себя мотивацию и расстаться с лишним весом.

Строго следит Воловичева за фигурой и по сей день. На фото в микроблоге она предстала в черном боди, обнажив стройные ножки и подчеркнув тонкую талию.

«Когда мне было 25, я выглядела намного хуже, чем сейчас. Хорошо, что с возрастом мы мудреем и понимаем важные вещи. Правда же? Девочки, как у вас обстоят дела с работой над собой? Уже в процессе или все никак не соберетесь? Знаете, трансформироваться и стать лучше может каждая из вас! Нужно только не лениться! Поменьше есть и побольше шевелиться — тут я вам Америку не открою. Выглядеть хорошо — это каждодневный труд!» — написала под снимком Инна Воловичева.

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