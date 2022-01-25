«К чему там можно подготовиться?»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель — о курсах для беременных

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что не ходит на курсы для беременных. Девушка уверена, что специально готовиться к появлению малыша не нужно, все сделает природа и врачи.

«Да боже мой, ну вы серьезно? Когда идешь рожать, все курсы, все эти подготовки из головы просто вылетают, и все. За вас все уже делает природа и доктора. К чему там можно подготовиться? Ну я даже не могла сообразить, как лечь, чтобы КТГ подключили — схватки меня выворачивали, я бы в те моменты явно не думала о том, чему меня учили. Самое классное, что вся боль и правда забывается через секунду, когда малыша кладут на грудь», — поделилась Алена в своем Instagram.

Алена Рапунцель сейчас на 34 неделе беременности. 25-летняя звезда телестройки подарит сына своему 23-летнему мужу Илье Семину. Также Алена воспитывает двухлетнего сына Богдана от прошлых отношений.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.