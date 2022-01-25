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«К чему там можно подготовиться?»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель — о курсах для беременных

Экс-участница реалити скоро станет мамой во второй раз.

«К чему там можно подготовиться?»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель — о курсах для беременных
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель призналась, что не ходит на курсы для беременных. Девушка уверена, что специально готовиться к появлению малыша не нужно, все сделает природа и врачи.

Скрин stories Алены Рапунцель
Скрин stories Алены Рапунцель: instagram.com/alenatoffi_official

«Да боже мой, ну вы серьезно? Когда идешь рожать, все курсы, все эти подготовки из головы просто вылетают, и все. За вас все уже делает природа и доктора. К чему там можно подготовиться? Ну я даже не могла сообразить, как лечь, чтобы КТГ подключили — схватки меня выворачивали, я бы в те моменты явно не думала о том, чему меня учили.

Самое классное, что вся боль и правда забывается через секунду, когда малыша кладут на грудь», — поделилась Алена в своем Instagram.

Алена Рапунцель сейчас на 34 неделе беременности. 25-летняя звезда телестройки подарит сына своему 23-летнему мужу Илье Семину. Также Алена воспитывает двухлетнего сына Богдана от прошлых отношений.

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«Дом-2»Алена РапунцельАлена Рапунцель последние новостибеременность и родыИлья Семин