«И такое же качество!»: Рогов показал юбку в масс-маркете за 999 рублей, как у Yves Saint Laurent

Александр Рогов прошелся по магазинам в поисках интересных вещей.

Александр Рогов на своем модном проекте YouTube Rogov live прошелся по масс-маркетам в поисках интересных и трендовых вещей.

Стилист обратил внимание на сапоги унты, подчеркнув, что они сейчас крайне актуальны, однако носить их ведущий не советует из-за их непрактичности.

Также Рогов заметил на вешалках юбку из лакированной кожи. По словам фэшн-эксперта, выглядит она очень дорого, а стоит сущие копейки — 999 рублей.

«И, поверьте мне, у Yves Saint Laurent точно такое же качество!» — подчеркнул Рогов.

Ранее стало известно, что Александр Рогов решил покинуть СТС и проект «Рогов в деле». Ведущий уже договорился с каналом ТНТ об открытии нового шоу, которое он будет не только вести, но и продюсировать.

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