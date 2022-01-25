Умер 29-летний участник Высшей лиги КВН Булат Будацыренов

Причина скоропостижной смерти автора шуток, которые звучали на Первом канале, не сообщается.

Стало известно о смерти участника Высшей лиги КВН Булата Будацыренова. Он не дожил нескольких месяцев до своего тридцатилетия — Булат родился в мае 1992 года.

О его скоропостижной смерти в своем микрологе сообщил лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

«Печальная новость. Скоропостижно скончался Булат Будацыренов. От нас ушел брат, друг, товарищ, кавээнщик», — написал Чингис Болотов.

Он не стал озвучивать причину скоропостижной смерти Булата Будацыренова, сообщив, что прощание с ним состоялось 25 января в Улан-Удэ.

У Булата Будацыренова остались мама и сестра, которые нуждаются в моральной и материальной поддержке.

Булат Будацыренов играл в команде КВН «Пушкина, 8». Чемпион Республики Бурятия 2012 года. Вице-чемпион Лиги КВН «Азия» в Красноярске. Бронзовый призер Первой лиги, Чемпион Премьер-лиги, участник игр Высшей лиги в Москве.

«Булат — автор многих шуток, которые сборные Бурятии показывали на Первом канале. Шутки, которые попадали в самую душу зрителей и поэтому имели успех. Шутки, которые мог придумать человек с тонкой организацией души», — добавил о покойном Чингис Болотов.

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