«Вкус идеальный!»: Бондарчук после совета Хромченко примерила синее двубортное пальто с терракотовым бадлоном

В стильном образе Светлана Бондарчук совершила променад по Санкт-Петербургу.

53-летняя Светлана Бондарчук отметилась у набережной Невы в Санкт-Петербурге. Экс-жена режиссера Федора Бондарчука облачилась в синее двубортное пальто, выбрав к нему в комплект терракотовый бадлон и кожаные перчатки.

«Света, у Вас вкус просто идеальный!», «Очень стильная», «Красивая такая», «Роскошная женщина», — прокомментировали лук светской львицы ее фолловеры.

Отметим, что людям не случайно этот образ Светланы Бондарчук пришелся по вкусу. Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» говорила, что сочетание синих и коричневых тонов практически всегда смотрится интересно.

Также ведущая высказывалась о двубортных моделях. Они делают фигуру компактной и более стройной благодаря двойному ряду пуговиц.

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