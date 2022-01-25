«Это точно не сестра? Слишком молода»: Клава Кока устроила с мамой фотосессию на роскошной яхте

Певица опять отправилась на Мальдивы с родительницей.

Клава Кока однажды рассказала в микроблоге, что успеха она достигла во многом благодаря маме. Родительница всегда верила в нее и с ранних лет ходила с дочкой на всевозможные кастинги и отборы. В итоге яркая звезда певицы все-таки зажглась.

В настоящий момент Клава Кока считается одной из самых успешных артисток лейбла Black Star Inc, а ее песни звучат практически из каждого радиоприемника.

Блондинка оказалась очень благодарной дочерью. И прошлой весной купила своей маме путевку на Мальдивы. А теперь решила продублировать подарок и отправилась с родительницей на острова вновь, устроив с ней фотосессию на роскошной яхте.

Поклонники были удивлены, увидев эти кадры в Сети, ведь мама Клавы Коки словно отмотала назад календарь, помолодев лет на 10.

«Это точно не сестра? Слишком молода», «Тот случай, когда мама выглядит лучше дочки», «Какие вы красивые и как же вы похожи!», «Мама похудела? Как-то моложе стала выглядеть!», «Боже, вы одинаковые!» — написали пользователи Сети.

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