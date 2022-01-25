«А метла зачем в руках?»: Загитова в пуховике оттенка ледяной розы устроила танцы в деревне

19-летняя чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова навестила своих бабушку и дедушку в Удмуртии, их она нежно зовет на татарский манер абикой и бабайкой.

Родственники были рады встрече, накрыв для любимой внучки теплый стол с блюдами, пропитанными любовью. Среди них оказались домашний холодец и супчик с лапшой. И сытно, и по-домашнему!

Загитова, понимая, что ее бабушка и дедушка уже не молодые люди, вызвалась помочь им убрать снег во дворе дома. Ну и как водится у молодых и веселых, заодно сняла влог для социальных сетей.

Облаченная в модный пуховик-дутик оттенка ледяной розы, Алина устроила танцы, а в конце задорно свалилась на снег.

«Рассмешила Алина. А метла зачем в руках? Ты же совсем-совсем не ведьма, скорее феечка», «Алина, сколько смотрю, столько и удивляюсь вашей красоте», «Очень артистичная, Алина тебе в театральное надо пойти и стать актрисой, у тебя получится», «Красивая и одеваешься всегда приятно, цвет у курточки крутой», — прокомментировали фолловеры Загитовой.

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