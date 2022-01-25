«Носить невозможно!»: какие сапоги – тренд сезона Рогов советовал не покупать

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live записал шопинг-влог, где он проходится по магазинам (в основном, масс-маркетам) в поисках актуальных и интересных вещей.

Его внимание привлекли сапоги унты из искусственного меха, которые он не советовал покупать модницам для повседневной носки. А вот для фотосессий и вечеринок за городом они подойдут. Но тут нужно осознавать, что в данном случае получится разовое и не совсем осмысленное вложение средств.

«Сапоги унты — это тренд сезона! Благодарить за этот ugly (уродливый. — Прим. автора) тренд мы должны бренд Miu Miu. Я думаю, что эти унты за 4500 рублей на распродаже и за 8000 рублей до нее можно было бы купить только для вечеринки, чтобы всех там посмешить. В городе носить это невозможно! Это экомех, и они все вокруг будут в грязи. Нет, это не рекомендую покупать, но поржать можно», — сказал Александр Рогов.

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