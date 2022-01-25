«Хэппи-энда не произошло»: Ирина Пингвинова из «Дома-2» сообщила об окончательном разрыве с Димой Чайковым

Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова поделилась грустной новостью с подписчиками микроблога.

Она и отец ее дочери Миланы Дима Чайков приняли решение окончательно расстаться после короткого воссоединения.

Ира Пингвинова записала видеообращение к подписчикам, во время которого и рассказала, что в ее жизни вновь наступил сложный период. Выглядела молодая мама очень печальной и расстроенной.

«В общем, ребят, никакой интриги в этом нет, и я не хотела и не хочу ее создавать. Мне просто в течение дня трудно было собраться с мыслями. Даже сейчас перезаписываю сторис, потому что не получается вам это озвучить. Многие спрашивают, где Дима. Мы с Димой разошлись. Мы не поругались и такие через два дня помиримся — нет. Мы именно разошлись, у нас не получилось. Мы молодцы, что дали друг другу шанс, я не жалею об этом. Но в нашей истории хэппи-энда не произошло», — рассказала Ира Пингвинова.

Напомним, летом минувшего года Дима Чайков и Ира Пингвинова возобновили отношения, которые прервали накануне появления их дочери Миланы на свет. Но это воссоединение было, увы, временным.

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