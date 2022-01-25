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В костюме с эффектом стройности: Долина деликатно сверкнула декольте в модном вырезе-капле

Звезда поддержала тренд на наряды с пайетками.

В костюме с эффектом стройности: Долина деликатно сверкнула декольте в модном вырезе-капле
Лариса Долина. Фото: Globallookpress.com

Эвелина Хромченко рекомендовала дамам обратить внимание на брючные костюмы, которые в полуприлегающем и монохромном варианте оказывают эффект стройности. Однотонные комплекты вытягивают зрительно силуэт и потому являются хорошей инвестицией в гардероб для полных дам.

Для торжественных случаев ведущая советовала костюмы в пайетках, которые сейчас в тренде. Такие сверкающие наряды с легкостью заменят вечерние платья.

Лариса Долина для своего сценического образа выбрала как раз такой костюм — однотонный и в пайетках. А под жакет певица примерила топ с модным сейчас вырезом-каплей. Про них Эвелина Хромченко тоже рассказывала, советуя включать в костюмы дам в возрасте. Подобные декольте вносят нотку эротизма, но делают это деликатно.

Лариса Долина.
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

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