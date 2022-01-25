Хромченко рекомендовала: Арзамасова появилась на побережье Персидского залива в жилете – хите этого сезона

Теплый Дубай стал местом притяжения актрис, которые получили известность после сериала «Папины дочки».

Здесь успела отметиться Мирослава Карпович, прибывшая в Арабские Эмираты с Павлом Прилучным. Вслед за ней в теплые края прилетела Елизавета Арзамасова в компании мужа Ильи Авербуха.

Пляжных фотографий в купальнике пока от артистки в Сети не появлялось, однако в модных нарядах звезда кино все-таки засветилась на побережье Персидского залива. На променад Елизавета Арзамасова облачилась в белое худи, джоггеры и жилет — хит сезона, который Эвелина Хромченко назвала на шоу «Модный приговор» Первого канала «жилетом деда».

Такие свободные модели, подчеркнула ведущая, особенно стильно смотрятся на стройных представительницах слабого пола.

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