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Хромченко рекомендовала: Арзамасова появилась на побережье Персидского залива в жилете – хите этого сезона

Звезда «Папиных дочек» улетела отдыхать в Арабские Эмираты.

Хромченко рекомендовала: Арзамасова появилась на побережье Персидского залива в жилете – хите этого сезона
Елизавета Арзамасова. Фото: Global look press

Теплый Дубай стал местом притяжения актрис, которые получили известность после сериала «Папины дочки».

Здесь успела отметиться Мирослава Карпович, прибывшая в Арабские Эмираты с Павлом Прилучным. Вслед за ней в теплые края прилетела Елизавета Арзамасова в компании мужа Ильи Авербуха.

Пляжных фотографий в купальнике пока от артистки в Сети не появлялось, однако в модных нарядах звезда кино все-таки засветилась на побережье Персидского залива. На променад Елизавета Арзамасова облачилась в белое худи, джоггеры и жилет — хит сезона, который Эвелина Хромченко назвала на шоу «Модный приговор» Первого канала «жилетом деда».

Елизавета Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Такие свободные модели, подчеркнула ведущая, особенно стильно смотрятся на стройных представительницах слабого пола.

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АрзамасоваЕлизавета Арзамасоважилетчто модноЭвелина Хромченко