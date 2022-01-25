Какой брючный костюм с успехом заменит вечернее платье и сделает вас стройнее, показала Хромченко

Такие комплекты удобны еще и тем, что их можно распаривать и носить отдельно.

Дамам, которые хотят выглядеть стройнее, Эвелина Хромченко посоветовала обратить внимание на брючные костюмы. Желательно, чтобы верх и низ при этом были одного тона, тогда силуэт визуально вытянется, объяснила ведущая на «Модном приговоре» (Первый канал).

Дополнительный эффект стройности могут оказать вертикальные линии и полосы. Пример такого костюма представили на подиуме проекта. Плюс ко всему, комплект оказался праздничным, пошитым из ткани в пайетках.

Эвелина Хромченко заметила, что наряд весьма практичен. Он с успехом заменит вечернее платье на торжестве. А если его распарить и надеть отдельно брюки или рубашку с чем-то повседневным, то можно с успехом появиться на более обыденных мероприятиях. Пайетки сейчас в тренде и никого не смутят.

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