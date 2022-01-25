На Гарика Харламова подали иск в суд и требуют с юмориста миллион рублей

Москвичка Анна Полякова недовольна, что в одном из выпусков Comedy Club было использовано ее фото.

Москвичка Анна Полякова подала в Мещанский суд столицы иск о защите чести и достоинства против шоумена Гарика Харламова, телеканала ТНТ и компании Comedy Club Production. Она требует выплатить ей миллион рублей.

Дело в том, что в одной из программ была использована фотография девушки. Никакого согласия, как она во всяком случае уверяет, Анна Полякова не давала.

Добавим, что Анна Полякова хочет получить не только деньги. Она требует, чтобы была удалена публикация в соцсетях с ее изображением о данной программе. Также девушка хочет услышать публичные извинения, как от Гарика Харламова, так и телеканала, сообщает mskagency.ru.

Напомним, что на шоу Comedy Club действительно порой показывают фотографии разных людей в номерах юмористов. Не исключено, что делается это без всякого согласия авторов.

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