На «России 1» стартует мировой хит – юмористическое шоу «Возможно все!»

4 февраля в 21.00 на телеканале «Россия 1» состоится премьера международного хита «Возможно все!». Это юмористическое пятничное шоу, где звезды проходят смешные испытания.

В каждом выпуске 4 постоянных участника и 4 гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его задания. К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны.

Звездных участников подвесят к потолку, заставят дрожать и вибрировать, танцевать до упаду, выпутываться из нелепых ситуаций, лезть за словом в карман, менять роли как перчатки и ползком покорять горные вершины.

«Это шоу, которое напрочь лишено предсказуемости. Этим оно отличается от всех комедийных проектов. В нем нет заготовленного сценария, отрепетированных шуток и оценок жюри. Каждое задание — это тест на чувство юмора, находчивость и самоиронию. Я уверен, что звезды и наши зрители пройдут его на отлично» , — прокомментировал Игорь Шестаков, главный продюсер телеканала «Россия 1».

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