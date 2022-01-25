«А ничего, что окно не занавешено?»: обнаженная Бузова плюхнулась в пенную ванну, позабыв всякие приличия

Ольга Бузова после громкого празднования дня рождения в сочинских горах решила отдохнуть еще и в ЮАР. Возможно, жаркая территория глубоко запала в душу ведущей во время съемок шоу «Звезды в Африке». Или она затеяла новый проект.

«Первая остановка — Кейптаун, одна из трех столиц ЮАР. Знаете, я закончила геофак и всегда любила путешествовать, это мой антистресс, и мое место силы. В 5 лет я была в Риме и уже тогда мечтала объездить весь мир. А сейчас я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее», — написала звезда в личном блоге.

Ольга Бузова запечатлелась в гостинице, нырнув обнаженной в пенную ванну прямо напротив панорамного окна с роскошным видом за ним.

«Ого, как красиво. Я бы сейчас не отказалась в такой ванной полежать», «А ничего, что окно не занавешено?», «Вы, наверное, поехали снимать новый выпуск «Звезды в Африке», «Оля, как классно принять ванну и расслабиться, отдыхай и работай, самое главное, береги себя», — прокомментировали фото фолловеры.

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