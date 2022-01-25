Сидел за взятку, таксовал в Воронеже: кто такой Жабборов, причастный к ограблению вдовы Градского

Задержанный по подозрению в ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко 27-летний Умеджон Жабборов родился в Согдийской области Таджикистана.

Ранее мужчина уже был судим. Он отсидел год в колонии за то, что пытался дать взятку сотруднику полиции, который проверял его документы. На данный момент мужчина вину не признает. Утверждает, что первый раз слышит об ограблении.

Заметим, что какое-то время Умеджон Жабборов проживал в Воронежской области. На его имя зарегистрировано ИП. Он занимался частным извозом. Это было с 2019 по 2021 год. Осенью прошлого года ИП на имя Умеджона Жабборова было закрыто.

И еще одна любопытная деталь. В одном из судебных участков Воронежа разбирается иск к Жабборову. Таджикский таксист устроил в прошлом году ДТП. По ОСАГО пострадавшему выплатили не всю стоимость реального ремонта. Разницу как раз должен был оплатить возможный грабитель Коташенко. Источник в суде в Воронеже заявил, что Жабборов пропал. На заседания суда не явился, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в ближайшее время состоится очная ставка Умеджона Жабборова и Марины Коташенко. Вычислить и задержать мужчину, который может быть причастен к ограблению вдовы, удалось по камерам видеонаблюдения.

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