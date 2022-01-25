«Я там не останусь, это все-таки не мое»: Лидия Федосеева-Шукшина высказалась о доме престарелых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что в будущем обязательно еще раз приедет в пансионат «Идиллия», потому что ей надо до конца пройти курс восстановительной программы, но навсегда в доме престарелых, конечно, не останется.

Как отметила актриса, в пансионате хорошо кормят, однако без каких-либо излишеств. Дают много витаминов. После выздоровления от коронавируса она поедет снова в дом престарелых, чтобы в первую очередь сменить обстановку.

«Мне очень понравился высокий уровень специалистов резиденции. Отношение персонала бережное, внимательное, к каждому гостю относятся с любовью. Но до конца своих дней, я там не останусь. Это все-таки не мое». Лидия Федосеева-Шукшина

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина была вынуждена вернуться в свою квартиру на улице Бочкова из пансионата «Идиллия». В доме престарелых она подхватила коронавирус, сообщает «Собеседник».

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