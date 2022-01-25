«Подумала, что это Кристина»: дочь Орбакайте подросла и стала копией мамы

Кристина Орбакайте — мама троих детей, которых она родила от разных отцов, так уж сложилась судьба у певицы. Старшего наследника Никиту звезда подарила гражданскому мужу Владимиру Преснякову, сына Дени — возлюбленному Руслану Байсарову, а дочь Клаву — законному супругу Михаилу Земцову.

С ним она счастливо живет в Америке, имея недвижимость в Нью-Йорке и в Майами. Долгое время поклонники Кристины Орбакайте удивлялись, насколько Клава похожа на своего отца, однако с возрастом дочь певицы стала меняться и напоминать мать.

Особенно это заметно на одном из последних фото, где наследницу Орбакайте запечатлели в авто в модном пуховике-баллоне с металлическим отливом. Фанаты певицы поразились, насколько теперь похожи родственницы.

«Подумала, что это Кристина», «Клава становится похожа на маму!», «Мне одной показалось, что это Орбакайте?», «Копия Кристины, ну очень похожа», «Так это же Кристина в детстве», «Как повзрослела-то! На маму похожа, нежная, красивая девочка», «Это Кристина?» — наперебой комментируют снимок пользователи Сети.

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