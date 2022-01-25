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«Подумала, что это Кристина»: дочь Орбакайте подросла и стала копией мамы

Наследница Аллы Пугачевой показала Клаву Земцову в модном пуховике-баллоне с отливом.

«Подумала, что это Кристина»: дочь Орбакайте подросла и стала копией мамы
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте — мама троих детей, которых она родила от разных отцов, так уж сложилась судьба у певицы. Старшего наследника Никиту звезда подарила гражданскому мужу Владимиру Преснякову, сына Дени — возлюбленному Руслану Байсарову, а дочь Клаву — законному супругу Михаилу Земцову.

С ним она счастливо живет в Америке, имея недвижимость в Нью-Йорке и в Майами. Долгое время поклонники Кристины Орбакайте удивлялись, насколько Клава похожа на своего отца, однако с возрастом дочь певицы стала меняться и напоминать мать.

Особенно это заметно на одном из последних фото, где наследницу Орбакайте запечатлели в авто в модном пуховике-баллоне с металлическим отливом. Фанаты певицы поразились, насколько теперь похожи родственницы.

Клава Земцова
Клава Земцова. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

 «Подумала, что это Кристина», «Клава становится похожа на маму!», «Мне одной показалось, что это Орбакайте?», «Копия Кристины, ну очень похожа», «Так это же Кристина в детстве», «Как повзрослела-то! На маму похожа, нежная, красивая девочка», «Это Кристина?» — наперебой комментируют снимок пользователи Сети.

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Тэги

Алла ПугачеваКлава ЗемцоваКристина Орбакайтеновости шоу-бизнеса