«Не привыкла жить одна»: Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как угодила в дом престарелых

По словам актрисы, решение отправиться в резиденцию «Идиллия» она принимала самостоятельно.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как угодила в дом престарелых, который красиво называется резиденция «Идиллия», и почему была вынуждена вернуться домой.

Как отметила актриса, 19 января ее дочь Ольга Шукшина пришла домой из больницы, где ей был поставлен неутешительный диагноз «коронавирус». В тот момент актриса поняла, что оставаться в доме на Бочкова рядом с зараженным человеком для нее небезопасно.

«Всегда есть возможность пожить в моей квартире в Новой Москве, но я не хочу. Все-таки не привыкла жить одна. Вот тогда и созрело решение отправиться в резиденцию для пожилых людей». Лидия Федосеева-Шукшина

По словам Федосеевой-Шукшиной, первый тест на коронавирус у нее в доме престарелых оказался отрицательным, а вот второй — положительным. По правилам, в доме престарелых нельзя находиться больным людям, поэтому ее снова отправили домой. Сейчас вместе с Ольгой они сидят в квартире на Бочкова. Коронавирус пока протекает в легкой форме, сообщает «Собеседник».

больше по теме Чего испугалась Федосеева-Шукшина, сбежавшая из пансионата для престарелых Ситуацию разъяснил адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Ранее стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина угодила в дом престарелых. Причем туда ее определила, как писали СМИ, именно дочка Ольга.

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