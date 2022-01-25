Впереди – очная ставка: вдова Александра Градского опознала задержанного грабителя по фотографии

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко по фотографии опознала предполагаемого грабителя. Очная ставка пройдет уже в ближайшие часы.
Как сообщил источник, задержан 27-летний гражданин Таджикистана Умед Джабборов. Именно он, как считает следствие, причастен к нападению на вдову Александра Градского.
Заметим, что пока похищенные деньги у преступников не изъяты. Также нет никаких доказательств, что преступники действовали по наводке прислуги Марины Коташенко. Добавим, что задержание преступника проходило у метро «Менделеевская». Мужчина живет в столице последние десять лет, сообщает МК.ru.
Напомним, что вдова Александра Градского была ограблена чуть больше недели назад. Преступники вынесли из ее дома 100 миллионов рублей наличными.
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