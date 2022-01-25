Засветил лицо: как удалось вычислить по видеокамерам предполагаемого грабителя вдовы Градского

Задержанного по делу об ограблении вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко удалось отследить благодаря скрупулезной работе с записями с камер видеонаблюдения. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на одной из них предполагаемый грабитель все-таки засветил свое лицо.

Известно, что это некий 27-летний уроженец Таджикистана. Ранее у него уже была судимость. Правда, статья точно не известна. Причем судимость он заработал на территории России.

Как заметил источник, изначально Марина Коташенко говорила, что на нее напали кавказцы. Однако, судя по всему, речь идет об азиатах. По словам источника, Коташенко могла неверно оценивать ситуацию, находясь в шоке.

«Преступники разного этнического происхождения, в том числе даже славяне, иногда во время налетов специально говорят, имитируя кавказский акцент, чтобы затруднить дальнейшие поиски подозреваемых». Источник в полиции

Напомним, что Марина Коташенко была ограблена чуть больше недели назад. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей наличными, сообщает «Комсомольская правда».

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