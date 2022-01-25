Звезда хорроров получил травмы, спасая свою собаку от нападения койотов

39-летний американский актер Трэвис Ван Винкл снялся во множестве фильмов ужасов, таких как «Забытая во тьме» (2006), «Психушка» (2008), «Пятница, 13-е» (2009) и «247 градусов по Фаренгейту» (2011). Но на днях ему пришлось пережить свой персональный хоррор с адреналином и травмами.

23 января мужчина пошел выгуливать свою собаку Карен в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе. Когда он играл с любимицей, кидая ей кору в безлюдном месте, неожиданно появились два койота, которые бросились на домашнее животное.

«Один чуть не цапнул ее ногу. Мне пришлось скатиться с холма, буквально крича во все горло», — рассказал Трэвис на видео, которое выложил в Instagram.

Актер сообщил подписчикам, что с его собакой все в порядке. Однако сам он не избежал травм. Мужчина так спешил на помощь своему питомцу, что, скатываясь с холма, стесал кожу на ногах в двух местах (в тот день он был в шортах). Фотографии жутких ссадин Винкл прикрепил к посту. Как и видео с двумя койотами, оставшимися без добычи.

Поклонники артиста шокированы этим происшествием. В комментариях они благодарят Бога за то, что Трэвис и его собачка остались целы.

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