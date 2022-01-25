Сын Иван квартиру предпочел продать: в истории о наследстве Алексея Булдакова поставлена точка

Сын покойного актера Алексея Булдакова Иван продал квартиру своего отца. Жилье ушло за семь миллионов рублей. Как заметила бывшая возлюбленная Ивана Зинаида Старостенко, от которой у него есть сын, при сделке возникли сложности: все оказалось не так просто.

«По закону мы еще были обязаны оплатить налог на дарственную в сумме миллиона рублей. То есть дарственная от вдовы Алексея Булдакова пришла с утяжелением, за подарок нам пришлось еще и заплатить». Зинаида Старостенко

Как заметила Зинаида Старостенко, с миллионом рублей пришлось распрощаться. По ее мнению, если бы Булдаков при жизни отписал квартиру сыну Ивану, то деньги семья не потеряла. При покупке, как заметила Старостенко, покупатели высказывали недоумение из-за большого количества доверенных лиц, сообщает eg.ru.

Напомним, что изначально квартира Алексея Булдакова досталась его вдове Людмиле Куцанкиной. На поминках она заявила, что отдаст квартиру Ивану, и слово в итоге сдержала.

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