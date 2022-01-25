Ранее судимый мужчина: задержан предполагаемый участник нападения на вдову Градского

Это некий 27-летний молодой человек по фамилии Жабборов.

В Подмосковье задержан предполагаемый участник нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко.

Это 27-летний ранее судимый мужчина по фамилии Жабборов. Известно, что задержали предполагаемого преступника в Наро-Фоминском городском округе. По словам мужчины, о каком-то таком нападении он слышал, но не участвовал в нем, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что вдова Александра Градского Марина Коташенко была ограблена чуть больше недели назад. Преступникам удалось вынести из ее дома сто миллионов рублей наличными.

Добавим, что позже прошла информация о задержании одного из возможных преступников. Правда, полиции пришлось после допроса отпустить мужчину.

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