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«Он просто нездоровый человек»: Татьяна Тарасова высказалась о министре спорта Украины

По словам заслуженного тренера, Вадиму Гутцайту необходимо показаться психиатру.

«Он просто нездоровый человек»: Татьяна Тарасова высказалась о министре спорта Украины
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала обратиться к докторам министру спорта Украины Вадиму Гутцайту.

Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные».

Татьяна Тарасова

По словам Татьяны Тарасовой, российские фигуристы всегда здоровались и дружили с украинскими спортсменами. Причем, как она заметила, россияне не разделяют нации по каким-то признакам. Для наших ребят все равны, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Вадим Гутцайт посоветовал спортсменам из Украины избегать встреч с россиянами на Олимпиаду в Пекине. Также он говорил, что не стоит делать с русскими совместных фото, чтобы избежать каких-либо провокаций.

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