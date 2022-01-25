«Ему было уже 15 лет»: Стриж объяснила, почему не стала усыновлять ребенка из проблемной семьи

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не стала усыновлять ребенка из проблемной семьи.

«У Никиты есть бабушка, мама и брат. Мать лишена родительских прав. Брат я не знаю – сидит или не сидит. Он из проблемной семьи. Никита — семейный ребенок. Сейчас он огромный мужик. Квартиру получил от государства. Если бы мы с мужем его усыновили, то он потерял жилплощадь. При усыновлении все теряется». Ксения Стриж

Как отметила Ксения Стриж, они познакомились с Никитой в школе приемных родителей. «Все сразу почему-то написали, что мы усыновили его. Ему было 15 лет, когда мы познакомились», — заявила Ксения Стриж.

Напомним, что своих детей у Ксении Стриж нет. При этом с Никитой у нее сейчас нормальные отношения. Она помогает молодому человеку.

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