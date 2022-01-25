«С таким кошмаром я столкнулась впервые»: бывшая невеста Мерилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании

Бывшая невеста Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании. Актриса Эван Рейчел Вуд раскрыла скандальные подробности съемок клипа Heart-Shaped Glasses 2007 года. По сюжету Эван и Мерилин должны были снять имитацию постельной сцены, однако музыкант насильно заставил девушку «сыграть» по-настоящему при всей съемочной группе.

«Я профессиональная актриса и я знаю, что такое постельная сцена. Но с таким кошмаром я столкнулась впервые. Я не знала, как защитить себя или сказать «нет», потому что меня приучили никогда не возражать — просто сражаться до конца», — рассказала актриса в документальном фильме «Восхождение феникса».

В феврале 2021 года несколько девушек обвинили Мэрилина Мэнсона в изнасилованиях, включая и Эван Рейчел Вуд. Позже издание Rolling Stone выпустило большое расследование, где собрало все обвинения музыканта.

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