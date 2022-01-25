«Все, что мне принадлежит, – передаю»: Фирсов решил полностью отказаться от наследства Легкоступовой

Как отметил яхтсмен, у него в отношениях с певицей была настоящая любовь.

Яхтсмен Юрий Фирсов в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что отдает свою долю наследства от жены, певицы Валентины Легкоступовой, ее детям и матери.

«Я приехал сюда для того, чтобы законно передать детям свою долю. Ребята, говорил, что передам, и передаю. Это ваше. Матвею, Анетте, маме все достанется. Я все, что мне принадлежит, — передаю. Кому и в каких пропорциях — мы определим». Юрий Фирсов

Как отметил Юрий Фирсов, у него есть адвокат, который все оформит на детей певицы Валентины Легкоступовой. «Надо было раньше все отдать. Однако адвокат мне сказал: «Вы не спешите все отдавать. На фоне обвинений все ваши движения будут размазаны по забору. В спокойной обстановке отдайте все». В моих отношениях с Валей у нас была только любовь», — заявил Юрий Фирсов.

Ранее за наследство Валентины Легкоступовой развернулась нешуточная борьба. К примеру, яхтсмен Юрий Фирсов занял квартиру покойной жены.

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