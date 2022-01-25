Расстегнула – и все стало видно: Валя Карнавал пришла в салон красоты в лифе не по размеру

Певица и блогерша не стесняется откровенных ракурсов и провокационных кадров.

20-летняя звезда TikTok и певица Валя Карнавал не полетела с подругой Юлькой Шпулькой в отпуск в Мексику, а осталась в Москве. Много работы, съемок и встреч не терпят отлагательств. И на поход в салон красоты девушка едва нашла время.

После бьюти-преображения красотка Карнавал показала себя подписчикам. Но Валя была бы не Валя, если бы не выкинула какую-нибудь пикантную штуку. Так и вышло: щедро расстегнув худи, звезда показала свои прелести в лифе не по размеру — крошечный бра едва вместил в себя внушительную грудь артистки.

Напомним, Валя Карнавал прославилась в TikTok благодаря забавным видео. Сейчас у нее многомиллионная аудитория, а сама девушка покоряет сцену и телевидение.

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