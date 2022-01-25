«Это как Господь управит»: Валерий Комиссаров высказался о дальнейшей судьбе «Дома-2»

Как отметил создатель шоу, он сейчас сосредоточен совсем на других делах.

Создатель нашумевшего на всю страну шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с Teleprogramma.pro высказался о дальнейшей судьбе своего, теперь уже бывшего детища.

«Это вопрос не ко мне. После того, как я перестал им заниматься, он для меня — законченный проект». Валерий Комиссаров

Как отметил Валерий Комиссаров, сейчас он занимается несколько другими делами.

«А все остальное — это как Господь управит», — заметил Валерий Комиссаров.

Напомним, что шоу «Дом-2» в свое время было неимоверно популярно на телевидении и било буквально все рекорды по просмотрам. Сейчас у него намного меньше поклонников. В прошлом году «Дом-2» переехал с ТНТ на канал «Ю», где сейчас и выходит.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.