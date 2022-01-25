Блестящий тренд сезона: Лариса Долина предстала в черном костюме из пайеток

Артистка выбирает для себя модные образы — под стать своему новому стилю.

66-летняя певица Лариса Долина за последний год кардинально преобразилась. Изменения коснулись не только внешности, но и гардероба. Под новую, стройную фигуру артистка создала себе новый стиль — облегающие наряды по последнему писку моды.

Накануне на концерте Долина появилась в тотальном черном образе, поддержав тренд на пайетки. Она надела брючный костюм-чешую, под которым виднелся топ с модным вырезом на груди. Стильный аутфит подчеркнул моложавую внешность звезда и ее стройную фигуру.

О том, что пайетки — это невероятно популярный сегодня тренд, рассказывал стилист Александр Рогов. Он, кстати, объяснил модницам, что носить мерцающие одежды можно и нужно в люди — это теперь не только примета праздника, но и выигрышный вариант для повседневности.

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