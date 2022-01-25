«Была идея»: Гарик Харламов объяснил, почему до сих пор не пришел на «Давай поженимся!»

Шоумен давно является поклонником проекта и его телеведущих.

Юморист Гарик Харламов давно неравнодушен к творчеству Ларисы Гузеевой на шоу «Давай поженимся!». Он регулярно смотрит выпуски, чтобы потом вместе со своими подписчиками в Сети посмеяться над самыми забавными моментами – сказанными ли самой телесвахой или ее напарницей Розой Сябитовой.

Поклонники давно предлагают Харламову прийти и самому поучаствовать на шоу. Накануне его коллега по цеху, кавээнщик Валерий Равдин спросил, почему шоумен до сих пор этого не сделал. Бывший муж Кристины Асмус записал свой ответ на видео.

«У меня была вообще идея туда пойти на передачу. Но я понял, что нет, ничего не выйдет, просто потеряется вся эта химия. И плюс ты представляешь, сколько народу подсело на эту передачу благодаря Instagram моему? Я должен получать как пиарщик», — высказался артист.

Ранее Харламов, узнав о том, что Гузеева собиралась выступить на шоу «Игра», порадовался тому, что проект закрыли.

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