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«Омикрон» — это ОРЗ»: Мясников объяснил у Малахова, почему коронавирус постепенно отступает

Как отметил телеведущий, штамм выигрывает в скорости, но проигрывает в силе.

«Омикрон» — это ОРЗ»: Мясников объяснил у Малахова, почему коронавирус постепенно отступает
Александр Мясников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий доктор Александр Мясников на шоу «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» объяснил, почему «омикрон» постепенно отступает.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Globallookpress.com

«Я хочу надеяться, что «омикрон» последний штамм коронавируса, который нам предстоит пережить. Новые штаммы развиваются по буквам греческого алфавита. Следующая за «омикроном» буква Пи. Я бы не хотел, чтобы пришел следующий штамм, хотя это, конечно, возможно».

Александр Мясников

По словам Александра Мясникова, сегодня мы все видим совершенно естественное развитие событий. «Многие учение предсказывали это еще два года назад. Будут появляться штаммы значительно заразные, но менее болезнетворные. Выигрывая в скорости, но проигрывая в силе. Правда, вмешалась дельта. «Омикрон» — это ОРЗ. От него не умирают. Во Флориде один человек умер от этого штамма, не вакцинированный. Ну так даже от ветрянки умирает в год от тридцати до ста детей», — заявил доктор Мясников.

Напомним, что в России с каждым днем все больше заболевших «омикроном». При этом смертность от этого штамма снижается.

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