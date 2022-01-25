Бесстыдство на пляже: Юлия Гаврилина в купальнике без поддержки груди едва не выронила прелести

Тиктокерша устроила динамичные танцы, и ее полушария чуть не выпали.

Подруга Вали Карнавал, звезда TikTok Юлия Гаврилина, наиболее известная как Юлька Шпулька, улетела отдыхать в Мексику. Там красотка не только отдыхает, но и активно работает, снимая контент для своих соцсетей.

На этот раз подруга Карнавал устроила пикантные танцы на пляже. Девушка динамично двигалась под музыку, демонстрируя гибкую фигуру в купальнике. Причем, сам пляжный наряд практически не оставлял простора воображению зрителей: монокини с большим вырезом под грудью оголил часть бюста, и во время танца прелести Шпульки так и рвались наружу.

Напомним, в медийном пространстве Гаврилина появилась в прошлом году, приняв участие в шоу «Звезды в Африке». До этого она почивала на онлайн-лаврах, имея многомиллионные просмотры в TikTok.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!